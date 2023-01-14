L'iniziativa, è il proseguo del progetto "L'albero di Natale" avviato lo scorso dicembre in sinergia con l'associazione "Giraffe Viola"

L’amministrazione comunale guidata da Sergio Pititto si appella ai cittadini di Pizzo e del suo hinterland, affinché collaborino consegnando all’ente gli abeti con radici utilizzati per il Natale. La raccolta degli alberi è finalizzata alla creazione del “Boschetto della Giraffa Viola”, un’area verde attrezzata da destinare ai ragazzi e ai bambini residenti nel quartiere di Sant’Antonio. Il boschetto sarà curato e dato in adozione a un gruppo di cittadini del quartiere. L’iniziativa, è il proseguo del progetto “L’albero di Natale” avviato lo scorso 19 dicembre dall’associazione “Giraffe Viola” in sinergia con il Comune di Pizzo. Il punto di raccolta per gli abeti, sarà presso l’ente locale, tutti i giorni dalle ore 9 alle 12.

