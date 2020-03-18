In pieno centro storico fanno brutta mostra di sé buste con spazzatura non raccolta e immondizia per le strade

Non una, ma ben due ditte a Vibo Valentia per la disinfestazione del territorio e delle strade in periodo di prevenzione dal coronavirus. Bene, anzi benissimo. Ma in molti angoli della città – al di là dei proclami da parte del Comune di Vibo Valentia e della politica – regna sovrana la spazzatura in strada non raccolta. Perché se non si muore ancora di coronavirus, si deve pur sempre rischiare magari il colera. O quasi. Pieno cento storico, Vibo Valentia, via Ipponio, via Fiorentino e via delle Mura Greche nei pressi del cimitero cittadino e precisamente a due passi dal sito archeologico di località Cofino. Fanno qui “bella” mostra di sé (si fa per dire) cumuli di spazzatura in strada, cestini per le carte stracolmi di rifiuti non raccolti e buste con immondizia che aspettano di essere portate via. Una condizione igienico-sanitaria al centro delle proteste di molti cittadini che hanno inteso contattarci per segnalare il problema. Le foto del degrado in tali vie della città parlano da sole e non hanno bisogno di molti commenti. La città, dal centro alla periferia – tralasciando le strade disastrate in molti punti anche in presenza di “profumate” strisce blu – continua ad essere sporca in diverse zone ed invasa dai rifiuti. Ben venga la sanificazione e la disinfestazione delle strade, ma i cumuli di rifiuti dalle strade vanno eliminati (al di là degli incivili di turno che non fanno la raccolta differenziata e gettano la spazzatura alla meno peggio). Eliminazione, possibilmente, senza proclami ed anche in tempi celeri. [Foto dopo la pubblicità]