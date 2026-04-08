I termometri segneranno valori fino a 26-27°C nelle aree interne. Oggi ancora condizioni stabili con una lieve differenza termica tra versanti jonici e tirrenici

Come da previsione, le festività pasquali sono state caratterizzate da bel tempo su tutta la regione, con solo qualche nube innocua nelle aree interne e joniche.

Questo grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale che ha inglobato l’intero Mediterraneo, apportando anche un generale aumento delle temperature: in questi giorni infatti il termometro ha raggiunto valori sui 22-23°C su gran parte del territorio, ma con picchi che hanno raggiunto addirittura i 26-27°C nelle aree più interne, specie Cosentine.

La situazione rimarrà immutata anche nella giornata odierna, con condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione e con temperature che rimarranno al di sopra delle medie stagionali.

I valori si attesteranno oltre i 20-22°C lungo tutta la fascia jonica, con possibili picchi fino ai 24-26°C nelle aree più interne.

Meno elevate invece le temperature lungo i versanti tirrenici, dove il termometro sarà compreso diffusamente tra i 17°C e i 19°C.