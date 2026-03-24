Un territorio a forte vocazione turistica con una storia e una cultura millenaria. Nei giorni scorsi il comprensorio Vibonese ha ospitato le telecamere di Linea verde illumina, la trasmissione Rai 1 per le riprese della nuova puntata. Appuntamento che andrà in onda sabato 4 aprile, alle 11.25 (salvo variazioni di palinsesto). Nella prima parte, la troupe, insieme al conduttore Francesco Gasparri, ha fatto tappa a Drapia per approfondire il progetto Bike tour che punta alla promozione di un itinerario ciclabile capace di mettere in collegamento il paese con Zungri e Zaccanopoli.

Il progetto

Entrando nel dettaglio, il progetto Dalla Costa degli dei all’Altopiano del Poro, rappresenta una doppia opportunità. Da un lato, incentivare la ciclabilità sui territori dei tre comuni coinvolti, dall’altro, dare impulso allo sviluppo dei territori interessati sfruttando la loro valenza turistica, culturale ed eno-gastronomica. Un piano per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita e il sostegno all’economia locale tramite il commercio di prossimità.

Tappa a Zungri

A Drapia, le telecamere di Linea Verde si sono focalizzate sul lavoro anche delle associazioni locali, tra cui Bicinsieme e Vibo bikers, a Zungri, il viaggio ha compreso una full immersion nelle grotte e nel suggestivo percorso delle porte dipinte e le chiese. Il Museo della civiltà contadina e rupestre, ancora per qualche settimana, resterà chiuso al pubblico per interventi migliorativi. Nella città del Poro erano presenti anche quattro guide del Parco naturale delle Serre e si è discusso di un altro progetto di rilievo, ovvero del Cammino del Normanno, itinerario che collega la riviera tirrenica e quella ionica che sfocia sulla Costa dei gelsomini, attraversando il polmone verde rappresentato dal Parco delle Sere. Oltre al conduttore Gasparri era presente Patrizio Oliva, campione di pugilato.