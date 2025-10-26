Temperature in aumento su gran parte della Calabria. Valori molto elevati sono attesi soprattutto lungo il versante Jonico, ma già da domani è previsto un calo termico

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dal ritorno delle correnti atlantiche su tutta la regione. Piovaschi e forti venti, infatti, hanno interessato gran parte della Calabria, con raffiche che hanno addirittura superato i 130 km/h nel Catanzarese. Anche oggi, domenica, continueranno ad affluire correnti occidentali, con venti localmente moderati.

Domenica con temperature in aumento

Per la giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su tutta la regione, con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Qualche nube più compatta si troverà però lungo il versante Tirrenico e nelle aree interne, dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi, specie nel pomeriggio.

Le temperature sono previste in deciso aumento: aria più calda da Sud, infatti, farà impennare il termometro su tutta la Calabria. Sono previste temperature molto elevate per il periodo, soprattutto lungo il versante Jonico, dove saranno possibili valori intorno ai 27-29°C sulla bassa Calabria, Crotonese, Reggino e Cosentino.

Già da domani, però, aria più fresca raggiungerà la Calabria, con un nuovo e generale crollo termico ovunque e temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.