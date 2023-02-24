Maggiore sicurezza del territorio e rispetto per l'ambiente con la videosorveglianza in collaborazione con la Prefettura e i carabinieri

Sono due gli ambiti principali su cui si sta muovendo in questi giorni il Comune di Drapia: sicurezza e ambiente, così da incidere significativamente su una migliore gestione del territorio e intervenire in aree sensibili attraverso la videosorveglianza. Mediante il finanziamento del Ministero dell’Interno, l’investimento di 185mila euro ricevuto consentirà l’installazione di telecamere speciali con lettura targhe sui punti più critici del territorio. «Di concerto con la Prefettura di Vibo Valentia e con il Comando dei carabinieri di Tropea – ha fatto sapere Matteo Mazzitelli, assessore al bilancio e alle infrastrutture – abbiamo predisposto un preciso piano d’intervento in materia di sicurezza urbana che prevede un efficiente controllo dei veicoli che circolano su tutto il nostro territorio comunale, non soltanto nelle aree maggiormente trafficate». [Continua in basso]

«Queste risorse, in gran parte ministeriali ed in minima parte comunali – ha specificato l’assessore – verranno impiegate per l’acquisto di telecamere speciali ed antenne così da bypassare le difficoltà oggettive nella trasmissione e ricezione del segnale per via della morfologia del nostro territorio». Contestualmente si sta lavorando per predisporre un piano di sorveglianza anche a tutela dell’ambiente. «Purtroppo il nostro splendido territorio è vittima di abbandono di rifiuti anche speciali – ha sottolineato Mazzitelli – e per contrastare questo abbandono selvaggio è nostra intenzione installare quante più foto-trappole a infrarossi possibili, così da individuare i diretti responsabili di questi illeciti e agire di conseguenza. E proprio questo circuito, se fosse possibile, vorremmo che confluisse nello stesso sistema di controllo a monitor della sicurezza urbana anziché solo su dispositivi mobili, al fine di registrare le immagini». E rimanendo in tema ambientale ha poi aggiunto: «da qui a qualche mese saranno avviati una serie d‘interventi di pulizia del territorio. Abbiamo circa 60mila euro da impiegare per andare a rimuovere tutti quei rifiuti inquinanti e il materiale inerte che da troppo tempo giacciono anche lungo strade comunali poco frequentate». Tra i luoghi più suggestivi che beneficeranno di questa pulizia c’è l’area attorno a “Torre Galli” dove continuamente si rinvengono rifiuti abbandonati di qualsiasi tipo.

LEGGI ANCHE: Drapia, aree fitness nelle frazioni a sostegno dell’attività fisica per tutti

Drapia, nell’area di “Torre Galli” si recupera un bene sequestrato alla criminalità

Drapia, prosegue il recupero del castello “Pasquale Galluppi”