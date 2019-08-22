L’intera area, a quattro anni dalla chiusura dello stabilimento, è divenuta un enorme immondezzaio ed aspetta di essere bonificata

Fino al 2012 è stato la locomotiva che ha trainato l’economia dell’intera area; adesso è solo un “mostro” abbandonato, un ammasso di ferro che sporca lo skyline di una delle coste più belle d’Italia. Tutto intorno è diventato un immondezzaio, sul quale si infrangono le speranze di bonifica e riconversione dell’intera area. Siamo tornati a Vibo Marina per parlare dell’impianto chiuso dell’ex Italcementi, oggi di proprietà di Hildemberg, il gruppo tedesco che, a quattro anni dalla chiusura, aveva confermato la dismissione e portato via una parte degli impianti. Nel 2019, gli occhi che guardano quest’area abbandonata di trenta ettari non hanno più lacrime da versare.

Non ne hanno le centinaia di operai rimasti senza lavoro e gli operatori dell’indotto, né quel territorio per il quale l’ex Italcementi era un motivo di vanto e, oggi, solo un passato troppo doloroso da ricordare. Ma non è solo l’impianto a preoccupare i vibonesi. Se dalle vicinanze, ci spostiamo davanti ai cancelli dell’ex cementificio, la situazione non cambia: anzi, forse è ancora peggiore. Il canale di scolo che costeggia il muro di cinta dell’ex area industriale è coperto da un fitto canneto e disseminato di rifiuti. Una zona che in pochi anni è cambiata in maniera radicale, trasformando il sogno industriale in un incubo. Un incubo sul quale si è infranta, per il momento, la speranza di bonifica e riconversione dei vibonesi.