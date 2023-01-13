L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Anna Bartucca, approva il progetto definitivo redatto dagli uffici tecnici dell'ente

L’amministrazione comunale di Filadelfia – guidata dal sindaco Anna Bartucca – ha provveduto a licenziare il progetto definitivo per il potenziamento dell’acquedotto comunale e tentare così di fare fronte, evidentemente, ai periodi di crisi idrica, in particolare durante la lunga stagione estiva quando gran parte dei Comuni del territorio provinciale vibonese soffrono la grande sete per via proprio dalla penuria d’acqua che colpisce larghi tratti del Vibonese. Il progetto definitivo per l’eseguimento degli interventi è stato redatto dagli uffici tecnici comunali ed è costituito da nove elaborati (relazione tecnica, inquadramento territoriale, elenco prezzi, computo metrico, stima incidenza manodopera, quadro economico, disciplinare descrittivo degli elementi tecnici, elaborati grafici, aggiornamento prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento).



I lavori di potenziamento all’acquedotto comunale prevedono una spessa complessiva pari a 120.000,00 euro. Il via libera agli elaborati progettuali è arrivato con apposita delibera di giunta comunale. Sempre l’esecutivo Bartucca ha provveduto anche a nominare il responsabile unico del procedimento nella persona dell’ingegnere Luca Circosta ed ha demandato l’Ufficio tecnico del Palazzo di Città per le eventuali «ulteriori e successive incombenze». I fondi, infine, per poter dare avvio all’intervento in questione – viene annotato nella delibera approvata dalla giunta comunale – sono stati assegnati con un finanziamento previsto nella Legge di assestamento al Bilancio 2022 della Regione Calabria.

LEGGI ANCHE: Teatro comunale di Filadelfia: appaltati i lavori per l’efficientamento energetico

Contributi per gli affitti, a Filadelfia partono le domande