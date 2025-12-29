Ci avviciniamo ormai alla conclusione dell’anno 2025 con caratteristiche meteorologiche perlopiù stabili. Tuttavia tra domani e la prima parte del 31 dicembre note instabili interesseranno parte della Calabria, ma andiamo nel dettaglio.

Notte di San Silvestro gelida

Un’area di bassa pressione che si isolerà nel Mediterraneo occidentale causerà locali piovaschi nella giornata di domani e parte della giornata del 31 dicembre e in particolare lungo le aree tirreniche del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino. Le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli o moderate con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne.

Poi, dalla serata del 31 dicembre e in particolare nella notte tra l’ultimo dell’anno e il 1° gennaio, una massa d’aria fredda raggiungerà la regione apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un notevole abbassamento delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori fino ai -10/-11°C nelle aree montuose della Sila e del Pollino con gelate intense nelle aree limitrofe; nelle restanti aree montuose della regione e dunque tra Serre e Aspromonte il termometro raggiungerà i -4/-8°C.

Molto freddo anche nelle aree di pianura e coste con il termometro che difficilmente supererà in 6-7°C. Nei capoluoghi di regione invece le temperature previste sono le seguenti: Catanzaro: 1°C, Cosenza: -2°C, Crotone: 3°C, Reggio Calabria: 5°C, Vibo Valentia: 2°C. Le feste per salutare il 2025 dunque risulteranno molto fredde.