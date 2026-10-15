L'aria arrivata da Nord-est dopo il maltempo ha provocato un brusco calo termico in tutta la Calabria. Le Serre vibonesi tra le zone più fredde della regione. A Vibo città registrati 11,5 gradi. Tutte le temperature rilevate dalle stazioni meteorologiche
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Il freddo si fa sentire soprattutto nelle Serre vibonesi, dove le temperature sono precipitate fino a sfiorare lo zero. A Serra San Bruno la colonnina di mercurio è scesa a 0,5 gradi, uno dei valori più bassi registrati in tutta la Calabria. Poco più alta la temperatura a Mongiana, dove si sono registrati 1,1 gradi, mentre a Spadola il termometro ha segnato 2,8 gradi e a Fabrizia 5,8 gradi.
È l'effetto dell'irruzione di aria fredda proveniente da Nord-est che ha fatto seguito all'ondata di maltempo abbattutasi sulla Calabria nella serata di lunedì. La perturbazione ha ormai lasciato la regione, ma al suo passaggio è seguito un sensibile abbassamento delle temperature, con valori decisamente inferiori alle medie stagionali.
A risentirne maggiormente sono state le zone montane e interne, con le Serre vibonesi tra le aree più fredde della Calabria. Il primato regionale, secondo le rilevazioni riportate, spetta proprio a Serra San Bruno, dove la temperatura notturna si è fermata appena mezzo grado sopra lo zero.
Il calo termico ha interessato anche il capoluogo. A Vibo Valentia sono stati registrati 11,5 gradi, un valore inferiore a quello rilevato a Catanzaro (13 gradi), Crotone (18,2) e Reggio Calabria (17,1). Più fredda soltanto Cosenza, dove la stazione di Viale Parco ha misurato 9,2 gradi, con differenze anche significative tra i vari quartieri della città.
Il quadro regionale conferma dunque un brusco anticipo di temperature quasi invernali, soprattutto nelle località dell'entroterra, dove durante la notte i termometri si sono avvicinati allo zero.
Tutte le temperature registrate in Calabria
- Serra San Bruno: 0,5°C
- Botte Donato: 1,1°C
- Mongiana P.: 1,1°C
- Casali del Manco: 1,1°C
- Spezzano della Sila - Monte Curcio: 1,7°C
- Bianchi: 1,9°C
- Celico - Monte Scuro: 2,5°C
- Aprigliano - Diga di Spineto: 2,6°C
- Spadola: 2,8°C
- Soveria Mannelli: 3,3°C
- Gambarie: 4,1°C
- Cerzeto - Fitterizzi: 4,2°C
- San Severino - Madonna del Pollino: 4,6°C
- Lorica - Nocelle-Arvo: 5°C
- Cosenza - Vaglio Lise: 5,1°C
- Lorica: 5,1°C
- Rende - Santa Chiara: 5,2°C
- Torano Castello - Scalo: 5,3°C
- Camigliatello Silano: 5,8°C
- Cardeto: 5,8°C
- Fabrizia: 5,8°C
- Cosenza - Lungo Crati: 5,9°C
- Parenti: 6,4°C
- Castrovillari - Camerata: 6,4°C
- Mendicino - Volpicchie: 6,5°C
- Rosarno: 6,7°C