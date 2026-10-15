Il freddo si fa sentire soprattutto nelle Serre vibonesi, dove le temperature sono precipitate fino a sfiorare lo zero. A Serra San Bruno la colonnina di mercurio è scesa a 0,5 gradi, uno dei valori più bassi registrati in tutta la Calabria. Poco più alta la temperatura a Mongiana, dove si sono registrati 1,1 gradi, mentre a Spadola il termometro ha segnato 2,8 gradi e a Fabrizia 5,8 gradi.

È l'effetto dell'irruzione di aria fredda proveniente da Nord-est che ha fatto seguito all'ondata di maltempo abbattutasi sulla Calabria nella serata di lunedì. La perturbazione ha ormai lasciato la regione, ma al suo passaggio è seguito un sensibile abbassamento delle temperature, con valori decisamente inferiori alle medie stagionali.

A risentirne maggiormente sono state le zone montane e interne, con le Serre vibonesi tra le aree più fredde della Calabria. Il primato regionale, secondo le rilevazioni riportate, spetta proprio a Serra San Bruno, dove la temperatura notturna si è fermata appena mezzo grado sopra lo zero.

Il calo termico ha interessato anche il capoluogo. A Vibo Valentia sono stati registrati 11,5 gradi, un valore inferiore a quello rilevato a Catanzaro (13 gradi), Crotone (18,2) e Reggio Calabria (17,1). Più fredda soltanto Cosenza, dove la stazione di Viale Parco ha misurato 9,2 gradi, con differenze anche significative tra i vari quartieri della città.

Il quadro regionale conferma dunque un brusco anticipo di temperature quasi invernali, soprattutto nelle località dell'entroterra, dove durante la notte i termometri si sono avvicinati allo zero.

Tutte le temperature registrate in Calabria