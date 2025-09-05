Le iniziative in programma puntano a sensibilizzare le nuove generazioni e gli adulti all’importanza della raccolta differenziata. E c'è anche la "sfida dei passi": più cammini, più punti fa il tuo paese

Paghelia, recentemente insignita della prestigiosa bandiera blu e impegnata nella valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione della Commissione europea che promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, e di altre soluzioni di trasporto pulito e intelligenti.

Alfiere dell’ambiente

Nell’alveo del progetto, il Comune guidato dal sindaco Antonino Landro, ha lanciato il concorso Alfiere dell’ambiente. Tramite il contest si punta a sensibilizzare i bambini della scuola primaria all’importanza della raccolta differenziata e del riciclo della plastica, favorendo comportamenti sostenibili e responsabili.

Il concorso è riservato ai bimbi della primaria con il supporto delle proprie famiglie. I partecipanti potranno conferire bottiglie in plastica pet presso il macchinario “mangiaplastica” installato sul territorio comunale. Ad ogni conferimento il macchinario rilascerà: o uno scontrino cartaceo con l’indicazione dei punti ottenuti; oppure la registrazione dei punti sull’App Eurven.

Gli scontrini dovranno essere conservati e consegnati alla Pro loco entro il 19 settembre per la certificazione dei punti. L’alunno che avrà totalizzato il maggior numero di punti sarà proclamato “Alfiere dell’Ambiente” e riceverà come premio una “ricicletta”, realizzata con circa 400 lattine riciclate. I successivi 4 classificati riceveranno gadget ecologici realizzati con materiale riciclato. Per tutti i bambini previsto un attestato di partecipazione.

La sfida europea dei passi

L’alfiere dell’ambiente non è l’unica iniziativa in programma. Il prossimo 16 settembre inizierà ufficialmente la Sfida europea dei passi. Quanti vorranno potranno registrarsi sull’app Walk15 e partecipare alla challenge europea dove ogni passo conterà per il totale collettivo della propria città.