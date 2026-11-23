A Limbadi gli alberi diventano protagonisti di una giornata dedicata alla scienza, all'educazione ambientale e alla conoscenza del territorio. Non soltanto una celebrazione simbolica, ma un'occasione per avvicinare gli studenti al mondo vegetale attraverso esperimenti, laboratori e persino la possibilità di trasformare in suoni i segnali elettrici rilevati sulle piante.

È questo il filo conduttore dell'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, con il coinvolgimento dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, degli alunni dell'Istituto omnicomprensivo «Bruno Vinci» e dei volontari del Servizio civile universale.

Le piante diventano musica: l'esperimento con BioMIDI

La mattinata ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, coinvolti in attività laboratoriali dedicate alla biodiversità e alle relazioni tra gli organismi viventi. Dal ruolo del micelio alle forme di comunicazione nel mondo vegetale, i ragazzi hanno affrontato temi scientifici attraverso esperienze pratiche e momenti di confronto.

Particolarmente coinvolgente l'attività legata al progetto SLaMP – Sensory Learning and Music of Plants, che unisce scienza, tecnologia e musica. Attraverso il dispositivo BioMIDI, gli studenti hanno potuto ascoltare suoni generati dalla conversione dei segnali elettrici rilevati sulle piante, sperimentando un modo insolito di conoscere il mondo vegetale.

Non sono mancati gli interrogativi sul rapporto tra uomo e ambiente, a cominciare da una domanda proposta durante le attività: «È meglio piantare alberi o costruire case?». Uno spunto per riflettere sulla necessità di conciliare lo sviluppo urbanistico con la tutela del patrimonio naturale.

Alla scoperta degli alberi del paese

Nel pomeriggio le attività si sono spostate all'aperto, con una passeggiata guidata nel centro abitato di Limbadi per osservare da vicino gli alberi, riconoscerne le caratteristiche e comprenderne il valore ecologico e paesaggistico.

Protagonisti di questa seconda parte della giornata sono stati i volontari del Servizio civile universale, coinvolti anche nella cura degli spazi verdi. A prepararli alle attività è stato il professor Francesco Lentini, che ha messo a disposizione conoscenze e strumenti utili per accompagnare i partecipanti alla scoperta del patrimonio arboreo locale.

«Gli alberi non sono immobili come sembrano – ha spiegato l'assessore Raffaella Crupi, titolare delle deleghe all'Istruzione, alla Cultura, allo Sviluppo sostenibile e al Servizio civile universale –. Pur avendo le radici saldamente ancorate al suolo, interagiscono continuamente con l'ambiente, modificando il microclima, contribuendo agli equilibri ecologici e creando condizioni favorevoli ad altre forme di vita».

Per l'assessore, imparare a conoscere gli alberi presenti nel proprio paese rappresenta il primo passo per proteggerli.

Dalla sostenibilità alla valorizzazione turistica

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dal Comune, che ha recentemente aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili, impegnandosi a monitorare le proprie politiche attraverso indicatori locali e a predisporre un Rapporto di sostenibilità e un'Agenda Locale 2030.

Secondo Crupi, esperienze di questo genere possono contribuire anche a costruire nuove opportunità di valorizzazione turistica: «Nell'ottica dello sviluppo sostenibile, sono esperienze propedeutiche alla costruzione di una possibile offerta turistica fondata sulla conoscenza, sulla tutela e sulla valorizzazione del nostro patrimonio naturale».

Il sindaco Antonino Taverniti ha sottolineato soprattutto il valore educativo dell'iniziativa: «Abbiamo voluto anche contribuire a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle opportunità educative, portando la ricerca scientifica direttamente a Limbadi e offrendo ai nostri ragazzi esperienze formative innovative».

L'amministrazione ha ringraziato la pedagogista Teresa Iona, professoressa associata dell'Università Magna Graecia e responsabile scientifica del progetto SLaMP, i dottorandi Miriam Galloro e Antonio De Sarro, il liutaio Giuseppe Rosanò, ideatore del dispositivo BioMIDI, e i volontari del Servizio civile universale.

La giornata si è conclusa con il taglio di una torta tra gli alberi, al termine di un'iniziativa che ha cercato di trasformare elementi spesso considerati semplici componenti del paesaggio in un patrimonio da conoscere e tutelare.