Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
«Ormai da giorni non viene fatta la raccolta dei rifiuti. Nella piazzetta di Santa Maria di Ricadi e nella strada comunale adiacente la Chiesa, cumuli di rifiuti e auto in sosta vietata. Residenti e turisti invocano senza alcun risultato l’intervento del comune da giorni. La cosa sconvolgente è che si tratta di pieno centro abitato, la spazzatura in putrefazione è stata lasciata sotto le finestre delle abilitazioni e l’aria è irrespirabile. La gestione dei rifiuti è totalmente fallimentare, chiediamo un immediato intervento delle autorità, anche sanitarie». Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del gruppo consiliare di minoranza al Comune “Uniti pe Ricadi”, che denunciano ancora una volta la presenza di immondizia per le vie del territorio comunale di Ricadi.
LEGGI ANCHE: Capo Vaticano, Mobrici (Uniti per Ricadi): «Turisti sotto il sole tra fetore e spazzatura»
LEGGI ANCHE: Ricadi e la pulizia che non c’è, l’opposizione chiama in causa sindaco e uffici comunali
LEGGI ANCHE: S. Maria di Ricadi, proteste dal consigliere Mobrici e dai turisti: «Scarichi e rifiuti in strada»