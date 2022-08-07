Ennesima denuncia da parte del gruppo consiliare di opposizione al Comune della cittadina tirrenica: invocato l’intervento delle autorità

«Ormai da giorni non viene fatta la raccolta dei rifiuti. Nella piazzetta di Santa Maria di Ricadi e nella strada comunale adiacente la Chiesa, cumuli di rifiuti e auto in sosta vietata. Residenti e turisti invocano senza alcun risultato l’intervento del comune da giorni. La cosa sconvolgente è che si tratta di pieno centro abitato, la spazzatura in putrefazione è stata lasciata sotto le finestre delle abilitazioni e l’aria è irrespirabile. La gestione dei rifiuti è totalmente fallimentare, chiediamo un immediato intervento delle autorità, anche sanitarie». Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del gruppo consiliare di minoranza al Comune “Uniti pe Ricadi”, che denunciano ancora una volta la presenza di immondizia per le vie del territorio comunale di Ricadi.