L'ente - primo in Calabria - ottiene un finanziamento per quasi 2 milioni e 700 mila euro da spendere per le politiche ambientali e le risorse idriche

«Sono molto felice per questo finanziamento di 2 milioni e 700 mila euro che vedrà Serra San Bruno come capofila di una delle 35 “Green Communities” nazionali. Fra centinaia di progetti presentati in tutta Italia, siamo i primi in Calabria e fra i migliori punteggi nazionali.

Sono felice soprattutto perché, fra le misure, sarà possibile investire sulle risorse idriche, tema sul quale abbiamo trovato il nulla dalle passate amministrazioni.

Un progetto sviluppato in collaborazione con Università “Mediterranea” di Reggio Calabria-Laboratorio di Geomatica, guidato dal prof. Vincenzo Barrile, e alla startup acceleratore di idee per combattere il cambiamento climatico “Lileal”, del founder Emanuele Ricci promossa sia dall’Università “Mediterranea” sia dall’Università “Bocconi” di Milano.

Sono risorse del Pnrr – Next Generation EU, che serviranno a costruire un territorio sostenibile e attento alle tematiche ambientali. Cogliere le opportunità e incanalarle nella direzione di uno sviluppo sostenibile del territorio è un obiettivo che cerchiamo di conseguire con costanza e determinazione. Gli sforzi compiuti in questa direzione stanno portando a risultati eccellenti, a volte, come in questo caso che ci ha visti al primo posto in Calabria, superiori ad ogni più rosea aspettativa. Siamo convinti

che proseguendo sulla strada della valutazione realistica delle esigenze della comunità e del territorio e della condivisione dei progetti riusciremo a costruire un cammino che consenta di cambiare anche l’immagine di una terra che, pur in un contesto di alta competitività, ha la capacità di aprirsi nuove strade e riscattarsi». Così il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.