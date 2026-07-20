Villa Vittoria non è soltanto una delle principali attrazioni naturalistiche di Mongiana, ma rappresenta anche un punto di riferimento per la tutela della biodiversità, l’educazione ambientale e la promozione turistica dell’intero comprensorio delle Serre vibonesi. Il centro visite, immerso in un contesto paesaggistico di particolare pregio, ospita il Parco della Biodiversità gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana.

Una realtà che richiama famiglie, scolaresche, studiosi e appassionati, offrendo un percorso attraverso il patrimonio forestale, la storia e le caratteristiche ambientali del territorio. L’obiettivo è trasformare la visita in un’occasione di conoscenza, avvicinando cittadini e turisti ai temi della protezione degli ecosistemi e del rapporto tra attività umane e natura.

Il Parco della Biodiversità

All’interno di Villa Vittoria, l’ambiente non viene soltanto mostrato ai visitatori, ma raccontato attraverso attività e percorsi dedicati alla biodiversità e alla conoscenza delle risorse naturali delle Serre. La gestione affidata ai Carabinieri Forestali consente alla struttura di svolgere una funzione di tutela, divulgazione ed educazione ambientale.

L’Amministrazione comunale sottolinea in particolare il lavoro della direzione e del personale impegnato quotidianamente nella cura degli spazi e nell’accoglienza dei visitatori. Un’attività che contribuisce a rendere il centro visite accessibile e a rafforzarne il ruolo all’interno dell’offerta culturale e naturalistica del territorio.

Villa Vittoria mantiene inoltre un legame diretto con la comunità di Mongiana. La struttura rappresenta infatti una risorsa non soltanto ambientale, ma anche sociale ed economica, capace di alimentare un circuito che coinvolge cittadini, associazioni, scuole, operatori e attività locali.

Il legame con le Reali Ferriere

Il valore del centro visite si inserisce in un sistema territoriale più ampio, che comprende il MuFar, il Museo delle Reali Ferriere, e il sito di archeologia industriale delle antiche fabbriche borboniche. Luoghi che permettono di ricostruire la storia produttiva e sociale di Mongiana, per secoli legata alla lavorazione del ferro e alla presenza del grande polo siderurgico sorto nel territorio.

Da una parte, dunque, Villa Vittoria e il Parco della Biodiversità raccontano la ricchezza ambientale e forestale delle Serre. Dall’altra, il museo e il sito delle Reali Ferriere custodiscono la memoria industriale del paese. Un insieme di attrazioni che può consolidare l’immagine di Mongiana come destinazione capace di unire natura, cultura, storia e turismo sostenibile.

«Per noi è motivo di grande onore poter annoverare nel territorio di Mongiana un luogo tanto prezioso come Villa Vittoria», afferma il sindaco Francesco Angilletta. «Parliamo di un vero gioiello, di uno scrigno che contiene e trasmette amore per l’ambiente, rispetto per la biodiversità e attenzione per il nostro patrimonio naturale e culturale».

Il primo cittadino evidenzia anche le ricadute per la comunità: «La presenza del centro visite e del Parco della Biodiversità rappresenta un valore immenso, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico. E questo valore cresce ulteriormente se messo in relazione con il MuFar e con il sito delle Reali Ferriere: insieme raccontano l’anima di Mongiana, ciò che è stata, ciò che è oggi e ciò che può ancora diventare».

Angilletta rivolge infine un ringraziamento al personale impegnato nella gestione: «A quanti dirigono questa straordinaria realtà e a quanti vi operano ogni giorno con competenza e dedizione va il nostro più sincero ringraziamento».

Ingresso gratuito e apertura tutti i giorni

La visita al Centro visite di Villa Vittoria è completamente gratuita. La struttura, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, è aperta tutti i giorni, sia feriali sia festivi, dalle ore 9 alle 17.30. Un’opportunità per conoscere il patrimonio naturalistico delle Serre e completare il percorso di visita attraverso la storia industriale e culturale di Mongiana, dal Parco della Biodiversità al MuFar e al sito delle Reali Ferriere.