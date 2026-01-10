La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sul Vibonese. Forti venti di burrasca stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree tirreniche e interne; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate.

Nelle prossime ore però aria fredda da nord-est farà il suo ingresso apportando un generale calo delle temperature e nevicate sulle Serre a circa 1000m di quota.

Di seguito, i picchi delle raffiche di vento registrati dalle stazioni meteo Arpacal: