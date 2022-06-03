Brognaturo, Spadola e Simbario hanno dato vita l’iniziativa in collaborazione con Anas e con l’Istituto comprensivo di Vallelonga

I Comuni di Brognaturo, Spadola e Simbario, in collaborazione con Anas (“Azienda nazionale autonoma delle strade”) e l’istituto comprensivo di Vallelonga (guidato dalla dirigente Eleonora Rombolà), hanno organizzato per sabato 4 giugno una giornata ecologica per pulire sia le strade che l’alveo del fiume. L’appuntamento è aperto a tutti: il ritrovo sarà a Brognaturo, in piazza del Popolo, alle ore 8:30. Un momento dunque di condivisione, per grandi e piccoli, che servirà a ripulire e dare decoro alle zone del proprio Comune.