Installati sul territorio cinque contenitori con lettura automatica di riempimento. L’invito del sindaco a farne un corretto uso: «Niente sconti ai trasgressori»

Il Comune di Ionadi si attiva per prevenire l’abbandono indiscriminato di indumenti usati e oli esausti sul territorio di pertinenza. Con l’obiettivo di perseguire questo obiettivo l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta nelle scorse ore ha fatto installare a Ionadi centro e nelle relative frazioni cinque nuovi contenitori di ultima generazione, con rilevamento automatico di riempimento, che sostituiscono i due precedentemente attivi, divenuti nel tempo vere e proprie micro-discariche abusive. Al riguardo, arriva l’invito del sindaco e della sua maggioranza alla cittadinanza a farne in questo caso «un utilizzo coerente con l’obiettivo prefissato. Saremo vigili – si afferma dalla sede municipale – affinché una nuova opportunità di riciclo e riutilizzo non si trasformi in abbandono e zone di scarico di altri rifiuti. Non si faranno infatti sconti a chi non rispetterà le prescrizioni stabilite». [Continua in basso]

Il progetto è stato seguito nei dettagli dal consigliere con delega all’Ambiente Angelo Francesco Gentile, il quale in sinergia con gli Uffici preposti ha definito sia la quantità di contenitori da installare sul territorio e sia la tipologia degli stessi (dotati di lettura automatica da parte dell’azienda in caso di saturazione). I contenitori sono stati posizionati, nello specifico, uno in piazza Italia a Ionadi centro (nei pressi del palazzo municipale), uno in via Maria Pisa a Nao e tre nella frazione Vena, nelle rispettive vie Luigi Enaudi (nei pressi della delegazione municipale), Orazio Falduti e Corrado Alvaro. Come detto, con la precisa volontà «di prevenire l’abbandono all’esterno, al fine di salvaguardare l’immagine del territorio comunale».

