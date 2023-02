Comune di Ionadi, acqua non potabile in due fontane della frazione Nao

Acqua non potabile in alcune zone del territorio comunale di Ionadi. In questo inizio di nuovo anno, ad essere interessate dalla problematica sono, nello specifico, le fontane pubbliche di piazza Santa Teda, (sulla via Garibaldi) e di via Aldo Moro, entrambe situate nella frazione di Nao. Al riguardo il sindaco Fabio Signoretta ha, nelle scorse ore, firmato un’apposita ordinanza cautelativa di non utilizzo dell’acqua, dopo che «in data 30 gennaio 2023 l’azienda Microchim trasmetteva nota a codesto Ente, acquisita con prot. n.656 del 31 gennaio 2023 ed avente ad oggetto “Comunicazione Non Conformità“. Sulla base dei principi di massima precauzione ed a scopo cautelativo – si legge nel documento diramato dal primo cittadino di Ionadi – si ordina il divieto temporaneo d’uso potabile dell’acqua erogata dalle fontane pubbliche della frazione Nao, ovvero “Fontana Piazza Santa Teda- Via Garibaldi” e “Fontana Via Aldo Moro”». La presente disposizione di divieto rimarrà in vigore «sino alla comunicazione di nuovi campioni conformi, in cui si evinca che i parametri dell’acqua sono nella norna di legge». Nell’occasione il sindaco Signoretta ha anche provveduto a disporre la trasmissione dell’apposito documento, tra gli altri, al Dipartimento di settore dell’Asp di Vibo Valentia, alla stazione dei carabinieri di Filandari, alla polizia locale e al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

