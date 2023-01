Comune e associazione “Pro Loco Ionadi” lanciano l’iniziativa “English Play Time”

L’amministrazione comunale di Ionadi e l’associazione “Pro Loco Ionadi” lanciano una iniziativa sul territorio a favore dei più piccoli. “English Play Time” è la denominazione del progetto che prenderà il via già dal mese di febbraio e che accompagnerà gli iscritti per 10 appuntamenti totalmente gratuiti, in cui sarà possibile apprendere la lingua inglese con giochi e divertimento. L’obiettivo del corso è infatti quello di rendere i partecipanti consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso, appunto, attività divertenti, creative e di ascolto. La “Pro Loco di Ionadi“ metterà dunque a disposizione dei bambini (la cui età sarà quella tra gli 8 e i 10 anni) idoneo personale per svolgere al meglio le attività. Attività che avranno luogo a Vena di Jonadi, presso l’ex sala consiliare della delegazione municipale, sita in località Aeroporto.



«Ringrazio la “Pro Loco di Ionadi” e gli assessori – dichiara il sindaco Fabio Signoretta – che hanno lavorato per organizzare al meglio questi nuovi appuntamenti. Continua, da parte nostra, l’impegno per garantire a tutti i concittadini, indipendentemente dalla loro età, servizi migliori e di maggiore qualità».

