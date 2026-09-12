Il rapporto Arpacal su luglio e agosto. In Calabria 55 giorni su 62 sopra la norma, con Sellia Superiore, nel Catanzarese, che ha superato i 45 gradi

Un’estate da record in Calabria, con il caldo che nel Vibonese ha spinto i termometri oltre i 40 gradi. Mileto ha raggiunto i 41,4 gradi a luglio e si è mantenuta sopra quella soglia anche ad agosto, mentre Zungri ha toccato quota 40,2. Numeri che raccontano da vicino l’anomalia termica che per due mesi ha interessato l’intera regione, con temperature quasi costantemente superiori ai valori climatici di riferimento.

È quanto emerge dal rapporto del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal dedicato alle temperature registrate tra luglio e agosto 2026. Il documento confronta i dati della rete regionale con la normale climatologica 1991-2020 e, per le stazioni con una serie storica sufficiente, con i massimi del periodo 1991-2025. Il quadro complessivo restituisce 55 giorni su 62 con temperatura media regionale sopra la norma e 16 nuovi massimi registrati nel solo mese di agosto.

Mileto la più calda nel Vibonese

Nel mese di luglio è Mileto a segnare il valore più elevato tra le stazioni storiche del territorio vibonese: 41,4 gradi. Il dato resta 1,2 gradi al di sotto del precedente massimo di luglio della stazione, pari a 42,6, ma colloca comunque il centro normanno tra le località calabresi che hanno oltrepassato nettamente la soglia dei 40 gradi.

Subito dietro c’è Zungri con 40,2 gradi. Più in basso Joppolo e Arena raggiungono entrambi 39,5, mentre Vibo Valentia arriva a 39,2 gradi. Capo Vaticano si ferma a 38, Serra San Bruno a 35,3 e Mongiana a 35.

Tra le stazioni di più recente installazione compare anche Briatico, che a luglio registra 38,4 gradi. In questo caso Arpacal precisa che non esiste ancora una serie storica sufficientemente lunga per stabilire un confronto con i massimi del passato.

Ad agosto Mileto resta sopra i 40

Il quadro cambia poco ad agosto. Mileto si conferma la stazione più calda del Vibonese con 40,6 gradi, contro un precedente massimo agostano di 42,2. Seguono Joppolo con 39,1, Arena con 38,5 e Vibo Valentia con 38,3.

Zungri scende a 37,6 gradi, Capo Vaticano a 37,3 e Spadola a 37,1. Più contenuti, pur nel contesto di un’estate eccezionalmente calda, i valori delle aree montane: Serra San Bruno registra 35,2 gradi, Fabrizia 35,5 e Mongiana 34,3.

A Briatico il massimo di agosto è invece di 38 gradi. Anche qui si tratta di un valore assoluto del 2026 e non di un dato confrontabile con una lunga serie storica, trattandosi di una delle nuove stazioni della rete.

Il caldo ha attraversato tutto il territorio

I valori del Vibonese si inseriscono in una fase termica che ha investito senza eccezioni l’intera Calabria. Lo stesso rapporto Arpacal sottolinea come nessuna area della regione sia rimasta esclusa dall’anomalia positiva, dalle coste alle zone interne fino alle stazioni di alta quota.

Nel territorio provinciale i massimi del 2026 sono rimasti al di sotto dei precedenti primati delle stazioni storiche, ma il dato più significativo va cercato soprattutto nella persistenza delle temperature elevate e nella ridotta escursione termica tra giorno e notte. È proprio questa continuità del caldo, più ancora del singolo picco, ad aver mantenuto elevate le temperature medie per settimane.

Il record in Calabria: 45,1 gradi a Sellia Superiore

Il contesto regionale rende ancora più evidente la portata del fenomeno. L’anomalia termica media della Calabria è stata di +2,26 gradi a luglio e +2,87 ad agosto rispetto al trentennio 1991-2020.

Su 62 giorni complessivi, 55 hanno registrato una temperatura media regionale superiore alla norma: 25 a luglio e 30 su 31 ad agosto. Su 134 stazioni funzionanti, 44 hanno superato i 40 gradi a luglio e 41 ad agosto.

Il valore più elevato dell’intero bimestre è stato registrato a Sellia Superiore, con 45,1 gradi a luglio. Ad agosto il picco è arrivato invece a Torano Scalo, con 44,9 gradi, mentre Roseto Capo Spulico ha fatto segnare l’incremento più consistente rispetto al precedente massimo agostano: +1,4 gradi.

Complessivamente ad agosto 16 stazioni hanno superato il proprio precedente massimo del mese e altre quattro lo hanno eguagliato. A luglio, al contrario, nessuna delle stazioni storiche aveva stabilito un nuovo primato.