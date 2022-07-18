Tra i temi: ecologia, salute e benessere. L’appuntamento è in programma nel bosco La gigliara

Tutto pronto per il Kalabria Eco Fest. Il 23 e 24 luglio saranno due giornate intense, piene di tavoli tematici, laboratori, spettacoli e mercatini all’interno della Gigliara di Polia, in provincia di Vibo Valentia. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Polia, Parco naturale regionale delle Serre e Provincia di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Il calendario

Si parte ufficialmente sabato 23 mattina alle ore 11.00 con il benvenuto da parte di tutto l’equipaggio organizzativo e a seguire con il primo Simposio (tavolo di discussione) a tema “Cooperazione, fare rete e sviluppo di comunità”, durante il quale interverranno il docente Unical Domenico Cersosimo ed esponenti di associazioni e progetti di sviluppo locale sul territorio calabrese, con la moderazione di Gregorio Torchia vibonese impegnato in progetti comunitari e circensi.



Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà la volta del tavolo “Autonomia energetica eco-sostenibile”, in cui si affronteranno tematiche legate all’ autosufficienza energetica, alimentare e finanziaria, con la moderazione di Dario Macrì, giornalista che da tempo segue le vicende legate all’eolico all’interno delle Serre calabresi.

A seguire dalle 18.30 alle 19.30 ci sarà il primo lavoro di gruppo “KEFacciamo?” che continuerà e si concluderà il giorno 24 luglio allo stesso orario, faciliterà Eleonora Ghinelli Counselor e facilitatrice di gruppi di crescita personale oltre che ambasciatrice Clips. [Continua in basso]

Domenica 24, sempre alle ore 11.00, sarà il turno di “Ecologia a 360°”, dove si parlerà di ecologia in senso ampio partendo con Ecologia della Terra insieme alla docente UniRC Adele Muscolo, passando all’Ecologia dell’Acqua e all’Eco-pedagogia degli oppressi, con la moderazione di Chiara Falcone, dottoranda Unical di Scienze Politiche e Sociali.



Nel pomeriggio, alle 16.30, avrà luogo il quarto simposio “Salute e Benessere”, insieme a relatori provenienti da vari studi e con una visione olistica, con la moderazione di Peppino Bellusci medico di medicina generale e integrata e Francesco Ferrise life coach e naturopata.

Durante la giornata si susseguiranno diversi laboratori: ogni mattina una sessione di yoga dalle 8.00 alle 9.00, e poi durante il giorno sessioni di acrobatica per bambini, mindfullness, biodanza, acroyga e danza. Per chi preferisce la creatività delle mani a quella del corpo, non mancano i laboratori come: fotoritratti, giocoleria, pittura intuitiva, slackline sono solo alcuni di questi. Nel corso di tutte le giornate ci saranno espositori, produttori locali che avranno la possibilità non soltanto di farsi conoscere ma anche di stringere legami e reti dal basso. È previsto anche un momento per scambiare i semi dalle 14 alle 15.30, nell’ottica di preservare e valorizzare la biodiversità di questa terra. Prevista musica e momenti giocosi per le serate, accompagnate da pasti a kilometro zero e vino e birra del territorio.