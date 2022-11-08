All'iniziativa promossa dai carabinieri del reparto forestali di Mongiana hanno partecipato gli alunni della scuola primaria e secondaria di Filogaso

L‘albero della legalità alla memoria di Giovanni Falcone metterà radici all’interno della fattoria didattica e sociale “Junceum”, la “casa” dell’associazione di volontariato “La Goccia” di Vibo Valentia. La stessa pianta che cresce davanti alla casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia. [Continua in basso]

L’iniziativa rientra in un progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale, dal titolo “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione ecologica e prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022. Un percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità.

A ricordare l’esempio del magistrato italiano la sua foto posizionata in un angolo della fattoria, dove è stata allestita una scrivania con la macchina per scrivere che contiene un foglio con la frase simbolo pronuciate dal giudice: «Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perchè è in ciò che sta l’essenza della dignità umana».

Alla messa a dimora della piantina hanno partecipato oltre al Presidente Michele Napolitano, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio con le Scuole Primaria e Secondaria di I° grado di Filogaso. Presenti le autorità istituzionali, civili e militari del territorio. A donare la piantina è stato il tenente colonnello dei carabinieri forestali Rocco Pelle.