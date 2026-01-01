Il 2025 è appena terminato e vogliamo subito augurare buon nuovo anno a tutti i lettori. La notte tra il vecchio e il nuovo anno è stata caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria molto fredde da Nord-est che hanno fatto crollare le temperature su tutto il territorio Vibonese e con valori che hanno raggiunto quasi i -4°C. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal:

Cenadi - Serralta: -3.7°C

Spadola: -3.1°C

Serra S.Bruno: -3.6°C

Mongiana P.: -1.6°C

Fabrizia: -1.2°C

Zungri: 1.1°C

Vibo Valentia: 1.5°C

Arena: 2.7°C

Joppolo: 4.1°C

Pizzo: 5.4°C

Tanto freddo anche sulla città di Vibo Valentia dove spiccano valori di 1.5°C.

Intanto nella giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su tutto il Vibonese e temperature ancora molto fredde e al di sotto delle medie stagionali.