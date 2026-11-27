Individuati tre nidi nell’ultima stagione riproduttiva e osservati nove esemplari durante un recente sopralluogo. La Lipu cerca nuovi volontari per il monitoraggio lungo le coste
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Tre nidi individuati nel corso dell’ultima stagione riproduttiva e nove esemplari osservati durante un recente sopralluogo. Le Dune dell’Angitola, lungo il litorale tirrenico al confine tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro, si confermano un habitat di particolare interesse per la conservazione del fratino, piccolo uccello che nidifica sulle spiagge sabbiose e la cui sopravvivenza è minacciata dalla progressiva alterazione degli ecosistemi costieri e dalla pressione antropica.
L’area è una delle tre individuate in Calabria nell’ambito del progetto europeo LIFE Alexandro, iniziativa quinquennale cofinanziata dall’Unione europea che coinvolge Italia e Croazia con l’obiettivo di contrastare il declino della specie e promuovere una gestione dei litorali più rispettosa degli equilibri naturali. A fare il punto sulle attività è il Gruppo Lipu Fratino Calabria, che ha diffuso il bilancio del monitoraggio condotto nel 2026.
Le Dune dell’Angitola al centro del progetto europeo
Tra il 5 e il 7 novembre i referenti nazionali del progetto, accompagnati dai volontari della Lipu, hanno effettuato sopralluoghi nelle tre aree calabresi interessate dall’iniziativa: oltre alle Dune dell’Angitola, i Laghi La Vota, nel Catanzarese, e la Foce del Neto, nel Crotonese. Si tratta di siti monitorati dai volontari sin dal 2020.
Proprio durante la visita al litorale dell’Angitola è stato osservato un gruppo di nove fratini, a testimonianza dell’importanza naturalistica di un tratto di costa che ospita la specie anche al di fuori della stagione riproduttiva.
I sopralluoghi sono stati accompagnati da incontri con amministratori locali, associazioni e organismi preposti alla tutela del territorio, con il coinvolgimento dell’Ente Parchi Marini Calabria e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro. Al centro del confronto, svoltosi nei Comuni di Gizzeria, Curinga e Strongoli, la possibilità di rafforzare le misure di conservazione, condividere buone pratiche nella gestione delle spiagge sabbiose e promuovere il «Patto per il Fratino», uno strumento attraverso il quale coinvolgere i diversi soggetti del territorio nella salvaguardia della specie e del suo habitat.
Nidificazioni in calo in Calabria, il bilancio del 2026
Tra marzo e agosto di quest’anno i volontari della Lipu hanno documentato lungo le coste ioniche e tirreniche della Calabria 15 nidificazioni, a fronte delle 23 rilevate nel 2025. Un dato che, tuttavia, gli stessi promotori dell’iniziativa invitano a interpretare con cautela, considerato che diversi tratti del litorale regionale non sono ancora interessati dalle attività di monitoraggio.
Delle 15 nidificazioni censite, sei hanno avuto esito positivo, otto negativo e una incerto. Sono nove i piccoli nati dalle covate concluse con successo e arrivati all’involo, ai quali si aggiungono altri tre giovani osservati lungo la costa e non riconducibili ai nidi precedentemente individuati. Complessivamente, dunque, sono 12 i giovani fratini involati nel 2026.
A compromettere il successo riproduttivo hanno contribuito soprattutto le avverse condizioni meteorologiche. Mareggiate e forti venti, in particolare all’inizio della primavera, hanno provocato la perdita di alcune covate. Negli altri casi sono stati registrati episodi di presunto saccheggio dei nidi o possibili predazioni.
L’appello della Lipu: servono nuovi volontari
Con la conclusione della stagione riproduttiva prende ora il via la ricerca degli esemplari che trascorrono l’inverno sulle coste calabresi. Un’attività alla quale possono contribuire anche i cittadini, attraverso semplici segnalazioni durante le passeggiate lungo il litorale, avendo cura di non disturbare gli animali.
Il Gruppo Lipu Fratino Calabria è inoltre alla ricerca di nuovi volontari per ampliare la rete di monitoraggio. Non è necessario essere esperti ornitologi: bastano l’interesse per la natura, la disponibilità di qualche ora e il rispetto degli ambienti costieri.
A disposizione dei cittadini c’è anche la nuova WebApp LIFE Alexandro, attraverso la quale è possibile segnalare direttamente dal proprio smartphone la presenza di fratini, eventuali nidi e fattori di disturbo.
«Il contributo dei cittadini può rivelarsi fondamentale per ampliare le conoscenze sulla presenza del Fratino lungo le nostre coste», sottolineano i promotori dell’iniziativa. Una mobilitazione che va oltre la conservazione della singola specie e che riguarda la salvaguardia delle spiagge naturali, delle dune e degli ecosistemi costieri, patrimonio ambientale anche del Vibonese.