Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, (presidente Asciutto, giudice relatore De Pasquale), in accoglimento delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello redatto dall’avvocato Francesco Capria, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Mario Solano, 63 anni, originario di Nicotera ma residente a Limbadi, condannato il 24 settembre scorso dal Tribunale collegiale di Palmi a 18 anni di reclusione e 60mila euro di multa nel processo nato dall’operazione denominata “Tre Croci”.

Il difensore di fiducia, l’avvocato Francesco Capria, ha evidenziato al Tribunale del Riesame che rispetto alla condanna a 18 anni rimediata all’esito del processo di primo grado non vi fossero - nonostante la presunzione di adeguatezza della massima misura custodiale - esigenze cautelari che imponessero il mantenimento della misura carceraria. Accolta, quindi, la tesi difensiva secondo cui il decorso del tempo influisce non solo sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari, ma anche sull’individuazione della misura più adeguata sul presupposto che si registri un affievolimento delle esigenze, tale da giustificare misure meno afflittive. Nel caso di Mario Solano, la combinazione del decorso temporale con la conclamata impossibilità di ripresa dei contatti con il sodalizio, è stata ritenuta dal Riesame una situazione idonea a superare la presunzione relativa.

Le accuse

Mario Solano era in servizio all’ufficio antifrode di Gioia Tauro e sino al 2021 addetto al “controllo scanner”. Successivamente si è occupato della “visita merci”. E’ stato arrestato nel 2024 nell’ambito dell’inchiesta sul narcotraffico che passava dal porto di Gioia Tauro. Secondo l’accusa avrebbe indicato, attraverso un altro indagato, “ai gruppi sudamericani le modalità di carico dello stupefacente più opportune per occultare la sostanza al passaggio dallo scanner”. Mario Solano avrebbe quindi “fornito indicazioni sulle metodologie di importazione più vantaggiose per il gruppo criminale, e più difficili da perseguire per l’Ufficio Dogane e per le forze dell’ordine”. Oltre all’accusa di aver consentito l’uscita dal porto di ingentissimi quantitativi di cocaina, a Mario Solano - in servizio all’ufficio antifrode - veniva contestato il reato di peculato. L’appropriazione riguarda penne, matite, calamite e gadget vari, sui quali Mario Solano “faceva apporre la denominazione del Centro Sportivo in costruzione di cui era presidente, al fine di un successivo utilizzo, oltre a vari indumenti marca Ralph Lauren e Renato Balestra. Il Centro Sportivo “Solano Marchese Pierre De Coubertin” si trova a Limbadi.