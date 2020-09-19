Cresce l’indignazione dei cittadini per le condizioni di degrado lungo la carreggiata. Vane sinora le richieste di intervento al Comune di Vibo per bonificare l’intera zona

Cresce fra i cittadini l’indignazione per le condizioni di degrado in cui versa località Celantonio a Vena Media. Non hanno infatti sinora avuto alcun riscontro le sollecitazioni e le richieste di intervento inoltrate dai cittadini al Comune (sindaco, polizia municipale, settore ambiente e lavori pubblici) per la rimozione di numerosi rifiuti sparsi per strada e la bonifica di vere e proprie discariche a cielo aperto. Una condizione igienico-sanitaria non più tollerabile che mette a dura prova la vivibilità dei cittadini della zona, costretti a dover fare i conti con rifiuti di ogni genere che hanno ormai invaso quasi tutta la carreggiata, impedendo il regolare transito a doppio senso di circolazione ed arrecando grave pregiudizio alla sicurezza stradale ed alla salute pubblica. Fra i rifiuti si trova di tutto, anche vecchi divani ed elettrodomestici.



I cittadini, stanchi ed esasperati per una situazione di abbandono non più sostenibile, chiedono quindi all’amministrazione comunale un rapido e pronto intervento di bonifica dell’intera area e l’adozione di severe misure atte a dissuadere quanti hanno l’abitudine di gettare ovunque i rifiuti. [Guarda foto in basso]