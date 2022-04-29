Verranno ripulite alcune zone del centro urbano per donare nuovo decoro e salvaguardare il territorio

L’ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Associazione contadini Maierato ed il Comune di Maierato, ha organizzato per domenica 1 maggio “La giornata ecologica”, a tutela dell’ambiente.

L’appuntamento è stato fissato per le ore 9:30 in località “Scrisi” ed è aperto a chiunque voglia parteciparvi. Verranno ripulite alcune zone del centro urbano per rendere più bella Maierato, aumentando la vivibilità, il decoro e la salvaguardia del territorio, con il coinvolgimento dei cittadini nell’ottica di una cittadinanza attiva e propositiva.