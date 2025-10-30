Le province più colpite saranno quelle di Crotone, Catanzaro e Reggio. Sulla fascia tirrenica non sono previste precipitazioni di rilievo

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire la nostra Regione, ma sarà concentrata sulla fascia jonica. A partire da questa notte piogge e locali temporali inizieranno ad interessare le aree ad est con precipitazioni localmente moderate. Il maltempo però subirà una recrudescenza durante la giornata di domani quando le aree più colpite saranno Reggino, Catanzarese e Crotonese dove saranno possibili fenomeni localmente di forte intensità e accumuli abbondanti: secondo le ultime stime infatti sono previsti accumuli tra i 50 e gli 80 mm lungo le aree sopra citate ma non sono da escludere locali picchi anche di oltre i 100 mm sul Crotonese. Sul resto della regione invece non sono previste criticità con nubi sparse e qualche piovasco sparso.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione sui settori jonici Reggini, Catanzaresi e Crotonesi, mentre sul resto della Regione è stata emessa un'allerta gialla.

Intanto, i Comuni delle aree interessate dall’allerta arancione stanno già disponendo la chiusura delle scuole. Qui l’elenco in aggiornamento.