La provincia di Vibo Valentia tra le aree più esposte al peggioramento che interesserà la Calabria dalla serata di oggi. Le precipitazioni più intense sono attese tra la notte e la giornata di domani, accompagnate da forti raffiche di vento e da un sensibile calo delle temperature

Il Vibonese si prepara a fare i conti con la prima intensa ondata di maltempo della stagione. Una perturbazione in arrivo sulla Calabria porterà piogge abbondanti, temporali e forti raffiche di vento già a partire dalla serata di oggi, ma soprattutto nel corso della notte e nella giornata di domani.

Vibonese tra le aree più esposte al maltempo

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, la provincia di Vibo Valentia sarà tra le aree maggiormente esposte, insieme al Reggino, ai settori tirrenici delle province di Catanzaro e Cosenza e alla fascia ionica del Catanzarese e del Crotonese. Sono previste precipitazioni localmente molto abbondanti, accompagnate da intense raffiche di vento provenienti dai quadranti sud-occidentali.

Il peggioramento sarà inoltre accompagnato da un generale calo delle temperature, con valori destinati a scendere al di sotto delle medie stagionali.

Allerta arancione della Protezione civile

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale e il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal hanno diramato un'allerta arancione per gran parte della Calabria, compreso l'intero territorio vibonese. Allerta gialla, invece, per il Crotonese e il versante ionico del Cosentino.