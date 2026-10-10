La Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino per l'11 ottobre, riducendo il livello di allerta su gran parte della Calabria. Monitoraggio costante dopo i danni e i disagi registrati soprattutto nel Reggino

L'allerta meteo nel Vibonese scende da arancione a gialla per la giornata di domani, domenica 11 ottobre. È quanto stabilisce l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, che segnala un'attenuazione del livello di rischio legato al maltempo che sta interessando la Calabria.

Allerta gialla nel Vibonese e in gran parte della Calabria

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per domani riguarda, oltre alla provincia di Vibo Valentia, anche quelle di Reggio Calabria e Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese, dove il livello di allerta passa da arancione a giallo. Torna invece verde nelle restanti aree ioniche delle province di Cosenza e Crotone, precedentemente interessate dall'allerta gialla.

Maltempo, danni nel Reggino. Prosegue il monitoraggio

La Protezione civile continua a monitorare l'evoluzione dei fenomeni atmosferici, dopo una notte caratterizzata da danni e disagi soprattutto nel Reggino. Le maggiori criticità si sono registrate a Melito Porto Salvo e nei territori limitrofi della costa ionica, con ripercussioni anche nelle aree di San Lorenzo e Bagaladi.

Per il Vibonese, dunque, il nuovo bollettino indica un'attenuazione del livello di criticità a partire da domenica, pur permanendo condizioni che richiedono attenzione, soprattutto nelle zone maggiormente esposte agli effetti delle precipitazioni.