Dopo le prime gelate e il freddo anomalo, una perturbazione atlantica porterà un brusco peggioramento: attesi temporali e possibili nubifragi tra pomeriggio e sera, con accumuli fino a 60 millimetri

Dopo l'arrivo di correnti decisamente fredde per il periodo che hanno apportato temperature molto fredde e prime deboli gelate sulle Serre, ecco che nella giornata odierna si avrà un nuovo e radicale cambiamento di circolazione. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la Calabria e il Vibonese e causerà un forte e veloce peggioramento del tempo praticamente ovunque.

Domenica di maltempo intenso

Nel dettaglio avremo una mattinata variabile ovunque con nuvolosità in deciso aumento a partire dai settori tirrenici per poi interessare l'intero territorio; dal primo pomeriggio piogge e temporali raggiungeranno dal Mar Tirreno tutte le zone Tirreniche con precipitazioni localmente di forte intensità dove non sono da escludere nubifragi. Le precipitazioni interesseranno anche le aree interne con piogge e temporali di forte intensità e intensa attività elettrica.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti meteorologici che troverete alla fine dell'articolo sono previsti, tra le ore 12:00 e le ore 24:00 possibili picchi fino ai 50-60 mm sui settori costieri con qualche accumulo più abbondante nelle aree più interne.