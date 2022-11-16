In arrivo una perturbazione che porterà piogge e un ulteriore calo delle temperature. Interessato soprattutto il versante tirrenico

Novembre entra nel vivo e nei prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni climatiche. Già domani, in Calabria si avrà un primo assaggio con pioggia e un ulteriore calo delle temperature. Il maltempo insisterà soprattutto sul versante tirrenico e in particolare tra il Cosentino ed il Catanzarese, dove sono previsti rovesci e temporali anche intensi. Proprio per il Cosentino tirrenico, infatti, per il pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani il dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria ha diramato un’allerta meteo di colore arancione. L’allerta è invece gialla per parte del Catanzarese e per il Vibonese. Per quanto riguarda invece l’intero lato ionico ed il Reggino, nessuna allerta meteo e solo qualche pioggia di moderata intensità.