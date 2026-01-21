VIDEO | La tempesta si è abbattuta con particolare violenza a Catanzaro dove onde alte 7 metri hanno invaso la marina arrivando a case e negozi. Nel corso della mattinata ancora precipitazioni intense, poi la perturbazione si allontanerà verso nord
PHOTO
Il ciclone Harry ha devastato la Calabria Jonica. Nella notte ha raggiunto il suo picco: piogge intense, venti molto forti e violente mareggiate lungo le coste.
Ad ora l'area che ha subito i maggiori danni è la città di Catanzaro: nel quartiere Lido infatti le onde hanno devastato parte del lungomare zona porto con il mare che ha raggiunto la strada, le abitazioni e purtroppo anche numerose attività commerciali della zona.
I forti venti hanno causato onde altissime: se nella serata di ieri le onde misuravano altezze di circa 5 metri, nella notte supponiamo si siano superati addirittura i 7 metri di altezza.
In queste ore il maltempo sta interessando la parte centro-settentrionale della Regione tra cui appunto il Catanzarese e il Crotonese, mentre sulle aree della bassa Calabria è iniziata la fase di miglioramento.
Miglioramento che sulle aree centro-settentrionali non avverrà prima del primo pomeriggio, con il maltempo che via via si allontanerà verso nord e la forza del mare che gradualmente perderà di potenza.