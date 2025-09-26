Come annunciato da diversi giorni la prima perturbazione di stampo autunnale sta per interessare la Calabria. Un vortice di bassa pressione infatti risalirà dal Nord Africa posizionandosi nel mar Jonio e ciò causerà aria umida e instabile che dal mare raggiungerà le coste joniche.

In particolare nella giornata di domani le aree più colpite saranno soprattutto quelle del Reggino e del basso Catanzarese dove si potranno registrare localmente accumuli consistenti. Precipitazioni che comunque interesseranno anche il resto dei settori jonici specie catanzaresi e crotonesi con piogge localmente moderate. I picchi più elevati si potranno invece registrare nelle aree più interne della bassa Calabria con possibili valori fino ai 70-80 mm. Sul resto della Regione sono previste nubi sparse ma non sono da escludere locali e deboli piovaschi.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi hanno emesso un’allerta gialla lungo le aree joniche della Calabria.