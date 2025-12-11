L’altra pressione assicura cieli quasi sgombri e temperature diurne miti. La situazione potrebbe cambiare dal 16 dicembre con l’arrivo di correnti fredde da nord

Il vasto campo anticiclonico africano sta ormai interessando la Calabria da diversi giorni con tempo stabile ovunque e temperature localmente miti durante le ore diurne. Nei prossimi giorni infatti la situazione resterà immutata ovunque con condizioni meteorologiche che risulteranno ancora stabili ovunque e cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi; da segnalare solo qualche nube più compatta nella giornata di venerdì ma senza nessun rischio di precipitazioni.

Un possibile cambio di scenario sarà possibile a partire dal 16 dicembre quando affondi di aria più fresca e instabile da Nord raggiungeranno l'intero Mediterraneo apportando un generale calo delle temperature accompagnato da possibili piogge. Ma di questo ne riparleremo.