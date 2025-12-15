L’alta pressione che ha caratterizzato l’intera metà di dicembre sta per abbandonare la Calabria. Questo grazie ad una serie di perturbazioni atlantiche che scivoleranno nel Mediterraneo e sulla nostra regione apportando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

La prima perturbazione interesserà la Calabria nella giornata di domani: già dal mattino infatti si avranno piogge e locali temporali su gran parte della regione ma in particolare lungo la fascia jonica dove non sono da escludere precipitazioni di moderata/forte intensità. Le piogge interesseranno comunque anche le aree Tirreniche e interne della Regione con instabilità richiamata da aria molto umida dai quadranti meridionali.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi ancora al di sopra delle medie stagionali e con valori minimi che invece tenderanno ad aumentare rispetto alle ultime settimane a causa della nuvolosità e al richiamo umido dai quadranti meridionali.