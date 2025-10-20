Condizioni stabili sino a metà settimana quando da nord arriveranno correnti atlantiche che apporteranno un peggioramento. Il termometro non subirà variazioni di rilievo
Il vortice ciclonico che ha apportato maltempo su parte della Regione si è ormai spostato verso est con conseguente miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque.
La nuova settimana infatti inizierà con un lunedì e un martedì da tempo stabile su tutta la Regione e con cieli che si manterranno perlopiù sereni o poco nuvolosi; tale situazione durerà però ben poco: la breve tregua sarà presto scalzata via dall'arrivo di correnti atlantiche da nord capaci di apportare, a metà settimana, piogge e locali temporali in particolare lungo le aree tirreniche della Regione ma con interessamento anche delle relative aree interne e possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche.
In concomitanza si avrà anche un genere rinforzo dei venti: le correnti atlantiche porteranno con sé venti localmente di forte intensità dai quadranti occidentali e in particolare lungo le aree joniche dove si avranno venti di caduta soprattutto su Catanzarese, Reggino e Cosentino. Infine le temperature in questo frangente non subiranno variazioni di rilievo, con valori che continueranno a mantenersi nelle medie stagionali ovunque.