Nelle prossime ore è atteso un temporaneo miglioramento, ma nei prossimi giorni nuove perturbazioni atlantiche riporteranno precipitazioni e freddo soprattutto lungo il versante tirrenico

La Calabria ha assaporato il primo vero impulso freddo di stagione. Aria fredda di matrice artica pilotata da una perturbazione ha raggiunto infatti la regione durante il weekend apportando le prime nevicate di stagione sui principali monti calabresi. La neve è caduta su aree come Botte Donato, Monte Scuro, Tirivolo, Camigliatello, Spineto, villaggi del Catanzarese e Cosentino, Villaggio Palumbo, Gambarie e zone limitrofe con quota neve che localmente ha raggiunto i 1000m durante le precipitazioni più intense.

Ora però l’aria fredda sta per essere sbalzata via da aria più temperata da ovest che apporterà un temporaneo e generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature. Tale miglioramento però durerà ben poco, in quanto già da metà settimana diverse perturbazioni di origini atlantiche raggiungeranno nuovamente la regione accompagnate da un richiamo più freddo in quota (ma non come la fase appena passata) e ciò apporteranno l’inizio di una fase molto piovosa su gran parte della regione e in particolar modo lungo le aree tirreniche.