Afa e temperature alte soprattutto nelle zone interne. Ma giovedì il maltempo che sta flagellando il Nord scivolerà verso sud mutando completamente lo scenario

Mentre il centro-nord Italia è alle prese con una forte ondata di maltempo causata da una perturbazione atlantica, la nostra regione e il territorio vibonese saranno interessati da un richiamo di aria calda prefrontale causato proprio da tale perturbazione e che apporterà un generale aumento delle temperature.

Mercoledì con caldo e umidità alle stelle

Dopo una fase con clima molto gradevole, già dalla giornata di ieri aria più calda ha iniziato a raggiungere il territorio apportando un generale aumento delle temperature. Tale aumento raggiungerà il suo picco nella giornata odierna: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti alla quota di 1500m avremo valori di circa 20°C (cioè circa 6°C oltre le medie del periodo) e ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro oscillerà tra i 31 e i 33°C; punte più elevate si registreranno però nelle aree più interne tra cui aree limitrofe a Francica, Soriano, Mileto, Sant’Arcangelo di Gerocarne dove le temperature potranno raggiungere valori fino ai 36-37°C. Il tutto sarà accompagnato da nubi sparse ovunque e questo aumenterà la sensazione di calore in quanto si avranno valori di umidità abbastanza elevati.

Veloce perturbazione tra mercoledì e giovedì

Attenzione però dalla nottata: la perturbazione che interesserà le regioni del centro-nord scivolerà verso Sud raggiungendo anche la Calabria con possibili piogge e temporali, in particolare nella prima parte della giornata di giovedì, lungo tutti i versanti Tirrenici e soprattutto su Cosentino e Catanzarese dove non si escludono fenomeni di forte intensità; le precipitazioni interesseranno anche le relative aree interne e non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree Joniche della Regione e in particolare sul Cosentino e sul Catanzarese.