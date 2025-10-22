La prevista perturbazione atlantica è arrivata sulla Calabria portando precipitazioni sparse e qualche temporale lungo le coste. Dopo un giovedì di calma si ricomincia ma a dominare saranno le forti raffiche

L'inizio della settimana è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Tale campo però è stato debellato già dalla notte da correnti atlantiche che da nord sono scivolate verso sud, apportando un generale peggioramento su parte della Regione

Già dalla nottata dunque una prima perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria con i primi rovesci e temporali sulle aree tirreniche del Cosentino; ecco però che durante la giornata odierna piovaschi sparsi si estenderanno su gran parte del territorio compreso il Vibonese con piogge e locali temporali lungo le coste e con sconfinamenti fin verso le aree interne. Dalla serata è previsto invece un deciso miglioramento con ampie schiarite su tutto il territorio e con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi.

Tempesta di vento nella giornata di venerdì

La tregua però durerà ben poco: a cavallo tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà nuovamente il territorio vibonese con nuovi episodi di maltempo in particolare lungo le aree costiere con sconfinamenti che interesseranno le zone più interne del territorio.

L'attenzione però sarà dedicata soprattutto durante l'intera giornata di venerdì: la perturbazione infatti causerà un forte incremento dell'intensità del vento ovunque. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attese raffiche di vento forti o molto forti da ovest lungo tutti i versanti costieri e con valori fino ai 70-80 km/h e moto ondoso marino in deciso aumento, ma l'attenzione principale sarà dedicata sui versanti Jonici e a ridosso dei monti: qui infatti si andrà a formare il fenomeno dei venti di caduta con possibili raffiche fino o oltre i 100 km/h.