Un minimo di bassa pressione presente a ridosso della Sardegna apporterà maltempo sparso sul territorio nella giornata odierna. Nel dettaglio avremo spiccata variabilità nella prima parte della giornata dove non si escludono deboli piovaschi lungo le coste; nel pomeriggio però le precipitazioni si estenderanno sul resto del territorio sia costiero che aree interne dove saranno possibili locali temporali a causa delle correnti umide che il minimo richiamerà da sud.

Un generale miglioramento è atteso invece a partire dalla serata con ampie schiarite ovunque. Le temperature rimarranno pressoché invariate con valori massimi intorno ai 14-16°C lungo le coste, mentre i venti si manterranno variabili.