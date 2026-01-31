Il maltempo non molla la Calabria. Da inizio settimana infatti un treno di perturbazioni atlantiche ha raggiunto il sud Italia e la nostra regione apportando piogge e locali temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche accompagnati da intensi venti di ponente. Ecco però che nelle prossime ore le condizioni meteorologiche saranno in nuovo peggioramento: un vortice ciclonico in spostamento da ovest verso est si andrà a collocare nel mar Jonio causando, tra la serata e la mattinata di domani, piogge localmente intense e venti forti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio di fenomeni intensi saranno quelle Joniche e in particolare del Reggino, Catanzarese e tra Crotonese e Cosentino con possibili temporali di forte intensità. Le precipitazioni risulteranno abbandonati anche nelle relative aree interne. Il vortice ciclonico richiamerà a sé anche aria fredda da Nord-est causando un generale calo della quota neve e con possibili nevicate a partire dai 1000 m di quota e accumuli molto abbondanti sulla Sila Greca.

Il tutto sarà accompagnato da forti venti da est/nord-est con raffiche che potranno raggiungere o superare localmente i 100 km/h e conseguente aumento del moto ondoso marino con mari dunque che si manterranno molto mossi.