La tregua dal maltempo che ha interessato la giornata di ieri sta ormai per terminare. Questo a causa dell’arrivo di una perturbazione da Nord che apporterà piogge e temporali sparsi su gran parte del territorio Vibonese accompagnata da aria fredda di matrice artica che farà diminuire sensibilmente le temperature e farà cadere la prima neve della stagione sui monti della Calabria centro-settentrionale.

Aria fredda in arrivo: prima neve sui monti

Nel dettaglio, già a partire dalla mattinata si avranno piogge e locali temporali lungo le aree costiere con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne; nel pomeriggio/sera tali precipitazioni interesseranno l’intero territorio con piovaschi sparsi ma alternate a fasi più asciutte. Ecco però che proprio in questo frangente l’aria fredda inizierà ad affluire sul territorio: durante la giornata di sabato le temperature subiranno un generale calo con valori che alla quota di 1500 m potranno raggiungere gli 0/-1°C e ciò vorrà dire che lungo le coste difficilmente supereranno i 12-13°C nelle ore diurne con piogge che faranno ancora da padrona il territorio.