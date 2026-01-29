L’intero territorio Vibonese sta trascorrendo una settimana movimentata: questo perché, come già anticipato, diverse perturbazioni stanno raggiungendo la regione con piogge sparse e venti localmente forti. Nella notte una nuova perturbazione ha raggiunto il territorio apportando una nuova fase di maltempo: in particolare fino al pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni consistenti soprattutto lungo la fascia Tirrenica e relative aree interne con piogge a tratti forti e temporalesche. I fenomeni comunque non saranno continui e non mancheranno dunque fasi più asciutte.

Ad accompagnare il maltempo però sarà un generale rinforzo dei venti: entro la mattinata venti localmente forti lungo le aree costiere con possibili raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h o oltre soprattutto lungo i pendii dei monti soggetti ai venti di caduta. Di conseguenza tali raffiche causeranno un generale aumento del moto ondoso marino con possibili mareggiate lungo l’intero litorale dove sono attese onde fino ai 3-4 m o localmente oltre.

In merito a tale previsione la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla per l'intero territorio regionale.