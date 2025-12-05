L’ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sulla fascia jonica è agli sgoccioli anche se saranno possibili nuove sporadiche precipitazioni soprattutto sulla costa tirrenica

Il maltempo che ha apportato diversi disagi sulla Calabria jonica a causa del vortice ciclonico nord africano è ormai un lontano ricordo. Quest’ultimo infatti si è ormai allontanato verso nord dando spazio a correnti più occidentali, con le ultime note instabili su parte del territorio Vibonese.

Previsioni meteo venerdì

Nel dettaglio nella giornata di oggi avremo condizioni meteorologiche variabili su gran parte del territorio con nubi sparse; tali nubi saranno più compatte lungo le aree costiere dove non sono da escludere locali deboli piovaschi. Nel pomeriggio/sera nuclei instabili da ovest continueranno a raggiungere il territorio dove saranno possibili locali piogge lungo le coste con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi che saranno compresi tra i 14°C e i 17°C e i venti si predisporranno da ovest con intensità moderata.