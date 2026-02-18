Oggi condizioni stabili con una tregua nelle precipitazioni, ma da domani pomeriggio si ricomincia con una nuova intensa perturbazione che porterà temporali e vento forte. Poi nel fine settimana tutto cambia e torna finalmente il bel tempo

L'ennesimo ciclone ha abbandonato la Calabria. Il suo passaggio purtroppo è stato ancora una volta devastante con numerosi allagamenti, frane e smottamenti che hanno interessato le aree tirreniche e interne della regione e soprattutto tanti disagi legati alle forti raffiche di vento di tempesta che hanno superato abbondantemente i 100 km/h. In queste ore però le condizioni meteorologiche si mantengono stabili con una nuova pausa dalle precipitazioni fino al pomeriggio di giovedì e ciò servirà per dare una boccata d'ossigeno per le aree devastate dal maltempo.

Nuova intensa perturbazione in arrivo

Purtroppo però dalla serata di giovedì una nuova e intensa perturbazione raggiungerà ancora una volta la nostra regione apportando piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Come sempre le aree più colpite saranno quelle tirreniche e interne calabresi dal Cosentino al Reggino passando dal Lametino e Vibonese, ma i fenomeni saranno in sconfinamento fin verso le aree joniche del Catanzarese e Reggino.

Ad accompagnare ciò saranno nuove raffiche di vento che, anticipiamo subito, non saranno violente come i giorni scorsi, ma comunque localmente si riveleranno forti e con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h in particolare lungo le aree interne e joniche della regione.

Abbiamo però una bellissima notizia: tale perturbazione sarà l'ultima di questa lunghissima fase di maltempo che attanaglia la Calabria da oltre un mese. A partire dal weekend infatti è attesa una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta la Calabria e che durerà, su per giù, per l'intera settimana entrante.