Quando la sensibilità di alcuni cittadini verso il tema dell'ambiente lascia a desiderare e l'azione di contrasto latita , ben vengono le iniziative ad hoc promosse dal mondo del volontariato . È il caso della “Passeggiata ecologica” organizzata nei giorni scorsi da Plastic free sul tratto della Strada provinciale 10 alle porte di Mileto . Il tutto nella consapevolezza che non servono grandi numeri per lasciare un segno concreto sul territorio. L'iniziativa è stata curata nel dettaglio dal referente comunale dell'associazione, Cristian Vardaro. Ad essa ha partecipato anche la responsabile provinciale , Aurora Navarra. Il tratto di strada interessato dall'azione di ripulitura è stato quello che dal seminario vescovile porta al parco archeologico di Mileto Antica, divenuto da tempo, in alcuni frangenti, una sorta di discarica a cielo aperto . Una decina circa i volontari che hanno deciso di dedicare un po' di tempo all'azione di ripulitura dell'ambiente.

L'intervento ha permesso di raccogliere un significativo numero di spazzatura abbandonata ai bordi della carreggiata dai soliti “lordazzi seriali”, tra cui pneumatici, materassi , componenti d’arredo e altro materiale ingombrante. «L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è nata con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente e alla cura dei luoghi simbolo del territorio. L'auspicio è che eventi come questo possano coinvolgere sempre più cittadini, soprattutto giovani, affinché la tutela del territorio non resti un gesto occasionale ma diventi un'abitudine collettiva. Nella consapevolezza che il cambiamento parte dai piccoli gesti e dalla volontà di chi decide di non voltarsi dall'altra parte ».