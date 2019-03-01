La nota azienda di conserve alimentari ha aderito alla campagna nazionale promossa da Caterpillar Radio2 svolgendo a lume di candela alcune fasi della lavorazione del tonno

E’ stato accolto con entusiasmo l’evento organizzato oggi da Callipo Conserve Alimentari per M’illumino di Meno, la campagna sul risparmio energetico ideata nel 2005 da Caterpillar Radio2 Rai e diventata nel tempo la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. Oltre 150 adesioni tra scuole, l’Associazione Persone Down, il gruppo Scout di Vibo Valentia, numerosi sindaci del territorio e le famiglie dei dipendenti per visitare lo stabilimento Callipo per una giornata all’insegna del risparmio energetico e dell’economia circolare. Le visite guidate in azienda hanno permesso – durante tutta la giornata – agli ospiti, adulti e bambini, di toccare con mano le diversi fasi di produzione del Tonno Callipo e di scoprire l’attenzione verso l’ambiente e l’impegno concreto verso il risparmio, il riciclo e il riuso, i concetti che stanno alla base dell’economia circolare. Anche le luci si sono spente lasciando a lume di candela il reparto Monda, dove avviene la fase più delicata della lavorazione artigianale di pulitura, rendendo ancora più suggestiva l’esperienza per i visitatori che si sono ritrovati immersi in un’atmosfera d’altri tempi. «Un momento simbolico – informa un comunicato – che però ha racchiuso un messaggio forte: il rispetto del pianeta parte da piccoli gesti che possono diventare uno stile di vita in azienda ma anche a casa, a scuola e in ogni ambiente. Ed è proprio questo l’obiettivo di Callipo, sensibilizzare dipendenti, consumatori e comunità locale sui piccoli accorgimenti da mettere in atto per contribuire al grande progetto di risparmio energetico di M’illumino di Meno».