E’ stato accolto con entusiasmo l’evento organizzato oggi da Callipo Conserve Alimentari per M’illumino di Meno, la campagna sul risparmio energetico ideata nel 2005 da Caterpillar Radio2 Rai e diventata nel tempo la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. Oltre 150 adesioni tra scuole, l’Associazione Persone Down, il gruppo Scout di Vibo Valentia, numerosi sindaci del territorio e le famiglie dei dipendenti per visitare lo stabilimento Callipo per una giornata all’insegna del risparmio energetico e dell’economia circolare. Le visite guidate in azienda hanno permesso – durante tutta la giornata – agli ospiti, adulti e bambini, di toccare con mano le diversi fasi di produzione del Tonno Callipo e di scoprire  l’attenzione verso l’ambiente e l’impegno concreto verso il risparmio, il riciclo e il riuso, i concetti che stanno alla base dell’economia circolare. Anche le luci si sono spente lasciando a lume di candela il reparto Monda, dove avviene la fase più delicata della lavorazione artigianale di pulitura, rendendo ancora più suggestiva l’esperienza per i visitatori che si sono ritrovati immersi in un’atmosfera d’altri tempi. «Un momento simbolico – informa un comunicato – che però ha racchiuso un messaggio forte: il rispetto del pianeta parte da piccoli gesti che possono diventare uno stile di vita in azienda ma anche a casa, a scuola e in ogni ambiente. Ed è proprio questo l’obiettivo di Callipo, sensibilizzare dipendenti, consumatori e comunità locale sui piccoli accorgimenti da mettere in atto per contribuire al grande progetto di risparmio energetico di M’illumino di Meno».

 