L’obiettivo è quello di dotarsi di un Progetto efficace per consentire il miglioramento e l’efficientamento del servizio idrico e la riduzione delle perdite nel territorio

Novità per Mongiana. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di 95mila euro per la progettazione dei lavori di ammodernamento della rete idrica comunale. Lo rendono noto gli amministratori, con un avviso riguardante il fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. Più nel dettaglio, le risorse consentiranno al centro sito nell’area delle Serre, di realizzare un progetto definitivo ed esecutivo mirato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e alla digitalizzazione e monitoraggio costante delle reti comunali. Al contempo si provvederà alla sostituzione della condotta idrica ammalorata e all’installazione di contatori digitali. [Continua in basso]

Per il paese, si tratta di interventi significativi, volti a intervenire in un settore, quello idrico, particolarmente attenzionato dalla comunità: «Il Comune di Mongiana, grazie al finanziamento, avrà in mano un progetto esecutivo importante, un primo passo che potrà sostenere e sollecitare un futuro finanziamento per la realizzazione delle opere. L’intento dell’Amministrazione – scrivono gli amministratori – è quello di dotarsi di un Progetto efficace per consentire il miglioramento e l’efficientamento del servizio idrico e la riduzione delle perdite nel territorio, puntando ad azzerare lo spreco e il consumo improprio o abusivo della risorsa idrica».

L’ottenimento dei fondi, infatti, porta a riflettere anche sulla crisi climatica e la crescente carenza idrica provocata dalle poche piogge che si ripercuote inevitabilmente sul settore agricolo, sull’economia dei paesi e sull’ambiente: «Il progressivo aumentare di fenomeni di siccità dovuti al cambiamento climatico, non possono che improntare l’azione amministrativa dell’Ente verso una gestione oculata ed efficiente della risorsa idrica». In tale contesto «il nuovo finanziamento, rientra in una più ampia attività messa in campo dall’Amministrazione che si andrà ad aggiungere ai tanti interventi già realizzati in questi anni sulle reti idriche comunali che ci hanno consentito di: migliorare il servizio sul territorio comunale; ridurre le perdite preesistenti; efficientare la rete idrica e ammodernare i serbatoi comunali».

